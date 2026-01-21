¡Atención, hinchas! La Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer las horas exactas en las que se disputarán cada uno de los encuentros de la jornada inaugural del Torneo de Verano del balompié nacional.

La jornada inicial de los playoffs comenzará el próximo 29 de febrero con el partido entre Real Tomayapo e Independiente Petrolero, a disputarse en el estadio IV Centenario de Tarija desde las 19:00.

Un día después, en el primer clásico paceño del año, The Strongest se medirá ante Bolívar a las 19:00 en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Ya en jornada sabatina, el 31 de enero, FC Universitario rivalizará con Aurora desde las 15:00 en Sucre.

Ese mismo sábado se jugarán otros dos encuentros: ABB enfrentará a Always Ready en el clásico de El Alto a las 17:15, mientras que a las 19:30 Guabirá recibirá la visita de CD San Antonio en el estadio Gilberto Parada de Montero.

La actividad se cerrará el domingo 1 de febrero con tres partidos, entre ellos clásicos de alto voltaje. A las 15:00 se disputará el clásico cruceño en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que vuelve a albergar fútbol tras varios meses de remodelación. Más tarde, a las 17:15, Real Potosí se enfrentará a Nacional Potosí, y a las 19:30, Totora Real Oruro jugará ante GV San José en el clásico orureño.

Hincha, si planeas ir en familia, agenda estos compromisos para asistir al estadio y presenciar estos electrizantes duelos.

