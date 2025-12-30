Histórico acuerdo entre Entel y la FBF fortalecerá el fútbol boliviano

La jornada de este martes quedó marcada como histórica para el fútbol boliviano, luego de que la empresa estatal Entel y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) firmaran un vínculo estratégico para impulsar la disciplina en el país.

Fernando Costa, presidente de la FBF, destacó que el acuerdo permitirá a los seguidores del fútbol boliviano disfrutar de productos renovados, con la garantía de la producción y transmisión de Entel para que lleguen a todos los rincones del país.

“Este vínculo estratégico entre dos instituciones que apuestan por el fútbol permitirá que todos los seguidores, que además sean clientes de Entel, puedan apreciar un producto renovado con confianza”, señaló Costa.

El presidente de la Federación también explicó que el convenio asegurará ingresos para todos los miembros de la FBF, incluyendo los clubes de la División Profesional y las 9 asociaciones departamentales, cumpliendo compromisos previamente establecidos para el año 2026.

Costa expresó además su agradecimiento a figuras clave del deporte y la administración, mencionando a los presidentes Rodrigo Paz y Bazán, por su compromiso con el apoyo al fútbol.

“Hay mucho por trabajar, pero esta alianza nos permitirá llegar a los hinchas con productos renovados y fortalecer el fútbol boliviano”, concluyó.

