Subnacionales 2026: Juan Pablo Velasco apuesta por la renovación y tecnología para transformar la Gobernación cruceña

Juan Pablo Velasco, candidato a gobernador por Alianza Libre, presentó una visión disruptiva basada en su trayectoria como emprendedor tecnológico para liderar Santa Cruz. A sus 38 años, el cruceño asegura que el departamento atraviesa una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de su destino y consolidarse como una metrópoli regional.

"Quiero ser gobernador porque creo que juntos podemos construir el futuro que queremos; tenemos el potencial de ser un referente en tecnología e infraestructura", afirmó Velasco.

Su propuesta principal se enfoca en exportar el modelo productivo cruceño con valor agregado, superando la dependencia de la materia prima mediante la industrialización técnica.

Para el candidato, la logística es la llave del crecimiento, posicionando a Viru Viru como un hub aéreo, ferroviario y terrestre de alcance continental. "Santa Cruz tiene todo para atraer a millones de extranjeros que vengan a invertir y cumplir sus sueños en lo que puede ser la casa de Sudamérica", sostuvo con firmeza.

Foto: Red Uno.

Velasco fue crítico con la gestión actual, señalando que el departamento necesita liderazgo técnico y una renovación política que deje de lado el favoritismo. "Debemos rodearnos de los mejores expertos, no de los amigos o la comparsa como está pasando ahora en la Gobernación", sentenció el aspirante de Alianza Libre.

En materia económica, el candidato subrayó que su experiencia en el sector privado durante 15 años será la base para generar empleos a gran escala desde lo público. Aseguró contar con un plan estratégico respaldado por datos para garantizar que el 50/50 sea una prioridad real que beneficie a la población.

La crisis sanitaria es identificada como el problema más grave, consumiendo más del 65% del presupuesto actual con resultados que califica de deplorables. Ante esto, propone una hoja de ruta que incluye tres nuevos hospitales: uno oncológico, uno para discapacidad y otro especializado en la tercera edad.

Foto: Red Uno.

El plan de salud también contempla la descentralización mediante cabinas de salud estratégicas distribuidas en los 56 municipios del departamento. "Necesitamos acercar la Gobernación a quienes realmente lo necesitan y cumplir, por ejemplo, en el Oncológico con las 1,400 camas que sugiere la OMS", explicó el candidato durante su intervención.

Finalmente, Velasco hizo un llamado a la ciudadanía con miras a las elecciones del 22 de marzo, apelando a la esperanza y la grandeza del pueblo. "Merecemos mucho más de lo que tenemos y me dará orgullo liderar una gestión que esté a la altura de nuestra historia", concluyó el candidato.

