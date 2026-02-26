TEMAS DE HOY:
Caso maletas tiktoker aprehendido mujer sin vida

Mario Cossío recurre a la justicia: Presenta amparo constitucional tras su inhabilitación

El candidato asegura que existe una conducta arbitraria para impedir su participación este 22 de marzo.

Ximena Rodriguez

25/02/2026 22:52

Foto: Red Uno.
Tarija

El candidato a la gobernación de Tarija, Mario Cossío, se presentó ante el Tribunal de Justicia para interponer un amparo constitucional contra su reciente inhabilitación. Según el líder político, las autoridades electorales han omitido la entrega de una notificación formal que detalle los fundamentos legales detrás de esta restricción.

“Hoy es el día número seis desde que el Tribunal Supremo Electoral dictó una resolución inhabilitándome del cargo, resolución que no me fue notificada”, denunció Cossío al momento de ingresar el recurso.

El político exigió celeridad al sistema judicial para conocer los motivos técnicos que hoy ponen en duda su presencia en la boleta electoral.

El aspirante calificó el silencio del ente rector como una "conducta ilegal y arbitraria" diseñada específicamente para bloquear su participación en los comicios del 22 de marzo. Con este movimiento legal, Cossío busca forzar la transparencia del proceso y agotar las instancias necesarias para revertir su exclusión de la contienda.

 

