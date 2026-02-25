TEMAS DE HOY:
Internacional

[VIDEO] Dramático momento: sicarios intentan incendiar un bus con pasajeros y el chofer evita la tragedia

En un video difundido en redes sociales se observa cómo el conductor de un bus circulaba con normalidad cuando una camioneta blanca le cerró el paso. De ella descendieron varios sujetos armados con la aparente intención de bloquear la vialidad y utilizar la unidad para incendiarla.

Charles Muñoz Flores

25/02/2026 11:00

Sicarios intentan quemar autobús con pasajeros en Jalisco, pero el chofer logra escapar. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.

La violencia registrada en el estado de Jalisco, México, tras un operativo federal dejó escenas de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales, entre ellas la protagonizada por un conductor del transporte público que evitó lo que pudo haber sido una tragedia.

Los hechos ocurrieron luego del abatimiento de alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Tapalpa.

Tras el operativo, distintas zonas de Guadalajara y su área metropolitana registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos, presuntamente organizados por integrantes del grupo criminal como reacción a la acción militar.

El momento del ataque

En un video difundido en redes sociales se observa cómo el conductor de un bus circulaba con normalidad cuando una camioneta blanca le cerró el paso. De ella descendieron varios sujetos armados con la aparente intención de bloquear la vialidad y utilizar la unidad para incendiarla.

 

En medio del nerviosismo, algunos pasajeros pedían al chofer que se detuviera. Sin embargo, el conductor mantuvo la calma, aceleró la marcha y embistió a los presuntos agresores, quienes se dispersaron tras el impacto.

Gracias a la rápida decisión, el autobús logró salir de la zona y poner a salvo a todos los ocupantes.

Reconocimiento en redes

La acción del conductor fue ampliamente reconocida por usuarios en redes sociales, quienes destacaron su valentía y sangre fría en una situación límite.

“Un héroe al volante”, “Ángeles sin capa”, y “Gracias por no rendirse”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

El episodio ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, luego del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que derivó en la muerte del líder criminal, hecho que provocó una serie de reacciones violentas en distintos puntos del estado.

