¡IMÁGENES SENSIBLES! Mujer muere mientras esperaba sus medicamentos en un centro de salud en Colombia

Una mujer de la tercera edad falleció al mediodía de este martes 24 de febrero mientras esperaba la entrega de sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS, ubicado en el barrio Los Caobos, en Cúcuta (Norte de Santander) - Colombia.

El hecho se registró en una droguería operada por Cafam, entidad encargada de suministrar fórmulas médicas a afiliados de la aseguradora. De acuerdo con testigos, la mujer había llegado desde las primeras horas de la mañana para reclamar varios medicamentos pendientes.

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, la adulta mayor fue informada de que sus fórmulas no estaban disponibles. Tras recibir la notificación, habría mostrado signos de alteración emocional. Minutos después, regresó a la zona de espera y, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente.

Usuarios que presenciaron la escena intentaron auxiliarla mientras se solicitaba apoyo a los servicios de emergencia. Una mujer inició maniobras de reanimación, mientras otros reclamaban por la demora en la llegada de la ambulancia. Algunos asistentes también manifestaron inconformidad por la presunta falta de implementos médicos básicos en el establecimiento para atender una situación de esta magnitud.

Testigos señalaron que en el bolso de la mujer se encontraban varias órdenes médicas pendientes de entrega. Las autoridades acudieron al lugar y adelantan las diligencias correspondientes para establecer las causas del fallecimiento, que preliminarmente apuntarían a una muerte natural.

En un comunicado, Cafam lamentó lo sucedido y expresó condolencias a los familiares. La entidad indicó que activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata y solicitó asistencia de los servicios de emergencia desde el primer momento.

Asimismo, precisó que no es la entidad competente para determinar las causas del fallecimiento y aseguró que, según su revisión interna, no se evidenció ninguna situación irregular en la atención brindada por su personal.

Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

