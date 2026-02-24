¡Atención! Ya está disponible el certificado digital de cédula de identidad para bolivianos y extranjeros

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó de la implementación de la versión digital del certificado de cédula de identidad para ciudadanos bolivianos y extranjeros, documento que cuenta con respaldo electrónico legal y la misma validez jurídica que su versión física.

La entidad informó que esta nueva modalidad forma parte del proceso de transformación digital del Estado y busca facilitar el acceso a trámites, reduciendo tiempos de espera y evitando filas innecesarias.

Para obtener el certificado digital, el solicitante debe acudir a oficinas operativas del Segip, contar con el registro biométrico actualizado, habilitar un correo electrónico y realizar el pago correspondiente: Bs 10 para ciudadanos bolivianos y Bs 20 para extranjeros.

El pago puede efectuarse mediante banca móvil en la misma oficina o a través de depósito físico en el Banco Unión, en la cuenta de recaudaciones bajo el concepto “Certificación de Datos”, especificando si se trata de nacional o extranjero.

Una vez cumplidos estos requisitos, el documento es remitido automáticamente al correo electrónico del usuario, permitiéndole portarlo y reimprimirlo cuando lo requiera.

El Segip destacó que la versión digital incorpora un código único de validación y tecnología QR, lo que permite su verificación inmediata por autoridades y entidades privadas, además de reforzar la seguridad para evitar falsificaciones.

Desde el Ministerio de Gobierno Bolivia se informó, a través de redes sociales, que esta medida fortalece la modernización institucional y garantiza que el Certificado de Cédula de Identidad digital tenga plena validez jurídica en el país.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play