Gobierno y transportistas llegaron a un acuerdo sobre resarcimiento

En esta jornada se instaló una reunión en horas de la mañana donde autoridades del ministerio de Hidrocarburos junto al transporte. Después de varias horas se acordó que hasta el viernes 27 de febrero el Gobierno habilitará una línea de atención a través del WhatsApp para poder presentar los requisitos para acceder al resarcimiento.

El dirigente del transporte libre, Limber Tancará, adelantó que en esta línea de atención deberá ser llenada por cada propietario donde existirá un formulario de manera virtual donde deberá enviar los requisitos y documentos que acrediten los gastos en la reparación de los vehículos.

Plazo

El dirigente mencionó que el Gobierno se comprometió e resarcir los daños en un plazo de 48 horas en efectivo con un depósito bancario.

Atención presencial

De la misma forma Tancara mencionó que aquellos propietarios de los vehículos que no puedan realizar el trámite de forma virtual se habilitará una ventanilla en instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que sean atendidos.

Alcance del resarcimiento

En la reunión se acordó que el alcance del resarcimiento será superior al 50% del total de los gastos erogados en las reparaciones de los vehículos.

Talleres habilitados

Entre otro de los acuerdos que se arribó es la habilitación de talleres mecánicos donde los conductores podrán llevar sus unidades para la reparación de los daños. En estos talleres el Gobierno correrá con los gastos de los repuestos y la mano de obra.

Finalmente, el dirigente recomendó que los conductores vayan alistando de forma virtual (scaneado) los documentos de RUA o documento de compra y venta o minuta, facturas o recibos de los gastos en la reparación entre otros.

