Alquilaban vehículos para venderlos con documentos falsos como ‘chutos’

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a cuatro sujetos acusados de estafa agravada, quienes alquilaban vehículos para luego venderlos ilegalmente bajo el pretexto de ser indocumentados.

El Cnel. Jhonny Coca, director de la unidad, explicó que los implicados "han generado un modus operandi de ir a las empresas, alquilar y con documentos falsos vender a los municipios".

El operativo se desencadenó en San Julián luego de que un propietario rastreara su vehículo mediante GPS al notar que no fue devuelto en la fecha pactada. Al verse acorralados por la Policía, los delincuentes intentaron fugarse e impactaron contra un camión cisterna, provocando la destrucción de los vehículos que pretendían comercializar.

Paralelamente, la Dirección de Diprove intervino en el municipio de Montero tras un violento asalto donde cuatro sujetos interceptaron a un ciudadano para arrebatarle su motocicleta. El Cnel. Vanderley Flores informó que el hecho se encuentra dentro del tipo penal de robo agravado, destacando que el ataque fue ejecutado de manera violenta.

Durante el rastreo, la policía halló la motocicleta sustraída abandonada en un lote baldío cercano a una vivienda bajo sospecha. Al ingresar al inmueble colindante, los efectivos encontraron otras dos motocicletas adicionales, las cuales también están bajo investigación para determinar su origen.

Mira la programación en Red Uno Play