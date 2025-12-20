TEMAS DE HOY:
Internacional

Cayó el ladrón “modelo”: robaba motos y se exhibía en redes sociales

En su declaración, la víctima aseguró que días después del hecho reconoció al delincuente al verlo en una imagen publicada en Instagram, donde aparecía a bordo de la moto que le había sido sustraída.

Charles M. Flores

20/12/2025 9:14

El ladrón que no pudo con su ego: posaba en Facebook con motos robadas. FOTO: DDI.
Buenos Aires, Argentina

Un joven de 20 años, acusado de dedicarse al robo de motocicletas de alta cilindrada, fue detenido en el sur del Conurbano bonaerense luego de que una de sus víctimas lograra identificarlo en redes sociales, donde el sospechoso solía exhibirse posando con los vehículos sustraídos.

La aprehensión se concretó días atrás tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Isla Sarmiento, entre Islas Jamaica e Isla Curazac, procedimiento que estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona. Durante el operativo, los investigadores incautaron un teléfono celular que ahora será peritado.

Según consta en el expediente judicial, la causa se inició el 11 de noviembre de 2024, cuando un hombre de 42 años denunció haber sido asaltado por una pareja armada que, mediante amenazas con armas de fuego, le robó una motocicleta Kawasaki Versys X300, con dominio terminado en IKN.

En su declaración, la víctima aseguró que días después del hecho reconoció al delincuente al verlo en una imagen publicada en Instagram, donde aparecía a bordo de la moto que le había sido sustraída. A partir de ese dato, los pesquisas profundizaron la investigación y comprobaron que el sospechoso también se mostraba en Facebook y TikTok, plataformas en las que solía posar con distintas motocicletas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción, bajo la carátula provisoria de “Robo”, mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación del detenido en otros hechos similares.

