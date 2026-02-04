Asosur se deslinda por calidad de carburantes: "Solo somos comercializadores"

La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) deslindó cualquier responsabilidad sobre la actual calidad del combustible distribuido en el país. El gremio aclaró que su rol se limita estrictamente a la comercialización, sin participación en las etapas previas de la cadena productiva.

Susy Dorado, gerente general de Asosur, fue enfática al señalar que las estaciones de servicio no importan, no producen ni realizan tareas de almacenaje mayorista.

“El único proveedor que tenemos nosotros se llama YPFB y quien controla este rol es la ANH, encargada de fiscalizar y certificar que el producto entregado sea correcto”, puntualizó la ejecutiva.

El sector privado asegura cumplir rigurosamente con todas las normativas técnicas y de mantenimiento exigidas por el ente regulador estatal. Dorado destacó que las estaciones mantienen una periodicidad estricta en la limpieza de tanques para garantizar que el carburante no se contamine en sus instalaciones.

Finalmente, la gerencia recordó que la propia ANH ha validado la transparencia del sector mediante la ejecución de más de 200 controles de calidad recientes. "Se ha encontrado que estamos dentro de rango porque el producto que comercializamos es el que nos entrega YPFB", concluyó la vocera oficial.

