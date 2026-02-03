¿Vas a viajar? Así están las carreteras del país este martes 3 de febrero

Si tienes planeado viajar por carretera, toma nota. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes 3 de febrero el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, que comprende 83 tramos a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, si bien la mayoría de las rutas se encuentran habilitadas, existen puntos críticos en varios departamentos, con restricciones, desvíos y pasos controlados, debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

Tramos con observaciones por departamento

📍 La Paz

En el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de construcción de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

📍 Santa Cruz

En el tramo Bermejo – La Angostura, sector Chorro Viejo, se registran hundimientos de plataforma y calzada. Solo un carril está habilitado, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

📍 Cochabamba

En Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo) existe restricción vehicular, con cortes programados durante el día y la noche, alternando horarios de circulación y cierres totales temporales.

📍 Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta una restricción vehicular especial, ya que el trazo se encuentra actualmente en evaluación.

📍 Pando

Desde el kilómetro 185 hasta La Floresta (Monte Alegre – San Miguel) la vía está transitable con desvíos por trabajos de construcción. Se recomienda conducir con precaución por la nubosidad frecuente.

📍 Tarija

El tramo Itacua – La Central (Isiri) se encuentra no transitable, con tráfico totalmente cerrado, debido a un derrumbe de gran magnitud en el sector Volcán Colorado, en el Angosto de Villa Montes.

La ABC recomienda utilizar la ruta alterna Palos Blancos – Campo Pajoso.

Recomendación a los usuarios

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente, especialmente por lluvias u otros factores climáticos, por lo que pidió a transportistas y viajeros informarse antes de salir, respetar la señalización y acatar los controles en los tramos con paso restringido.

El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC.

