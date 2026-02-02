¿Vas a viajar por tierra este lunes? Así están las rutas de Bolivia, tramo por tramo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó el estado de la Red Vial Fundamental para este lunes 2 de febrero. Aunque la mayoría de rutas están habilitadas, se registran desvíos, cierres parciales y pasos controlados en distintos departamentos.
02/02/2026 10:16
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes el estado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, compuesta por 83 tramos a nivel nacional.
El reporte indica que, aunque gran parte de las rutas están habilitadas, existen sectores con restricciones, desvíos y pasos controlados por obras de mantenimiento, construcción, desbordes o condiciones climáticas adversas.
A continuación, el detalle por departamento:
La Paz
Patamanta – Pucarani – Huarina (Corque Amaya): la vía está transitable con desvíos, por la rehabilitación del puente Corqueamaya. Se habilitó un paso alterno de doble sentido.
Puente Chaco – Puente Villa: restricción vehicular por la construcción de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B). Circulación permitida:
Lunes a sábado: 08:00–12:00 y 13:00–18:00
Domingos y feriados: 08:00–13:00
Santa Cruz
San Germán – límite Obispo Santistevan – Puente Ichilo: transitable con desvíos por la habilitación de un nuevo par vial.
Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de plataforma y calzada. Solo un carril habilitado; se recomienda precaución.
Cochabamba
Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo): restricción vehicular con cierres temporales programados, alternando horarios de día y noche.
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial, el trazo está en evaluación.
Pando
Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel): transitable con desvíos por trabajos de construcción. Se recomienda precaución ante la nubosidad frecuente.
Tarija
Itacua – La Central (Isiri): no transitable por un derrumbe en Volcán Colorado, Angosto de Villa Montes. Se realizan labores de limpieza; se recomienda usar la ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.
Recomendación de la ABC
La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente debido a lluvias u otros factores climáticos. Por ello, aconseja a conductores y transportistas:
Informarse antes de viajar
Respetar la señalización en los tramos con paso controlado
El reporte completo y actualizado está disponible en la página oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo
