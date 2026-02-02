Inauguran la gestión escolar 2026 en Cochabamba con presencia del Viceministro de Educación

En la unidad educativa Bolivariana Nacional Sucre se inauguró este lunes la gestión escolar 2026 en Cochabamba con la participación del viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel.

“Hoy, al inicio de la gestión escolar, tenemos que renovar la fe en la educación y en lo que puede hacer para el progreso del país. Hemos tomado medidas administrativas de emergencia para normar la gestión 2026; no son medidas de fondo. Las medidas de fondo vendrán en 2027, con una nueva ley educativa y un nuevo diseño curricular”, afirmó Pimentel.

Durante su intervención, Pimentel recordó la importancia histórica de la educación en Bolivia y destacó el aporte de Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, quien sentó los lineamientos de la educación para los sectores populares.

También recordó que muchos colegios del país fueron fundados en conventos, subrayando hitos históricos en la formación educativa.

El viceministro llamó a profesores y estudiantes a sumar esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país. “Hay muchas cosas por hacer, pero todos los involucrados en el quehacer educativo debemos renovar nuestra vocación profesional para servir a nuestras juventudes y niñez. Ellos merecen mejor calidad educativa; nosotros debemos esforzarnos sin escatimar esfuerzos para que así sea", dijo.

Tras las palabras del viceministro, se entregó un reconocimiento a la Unidad Educativa Bolivariana Nacional Sucre por sus 200 años de trayectoria, destacando su contribución histórica a la educación boliviana.

El acto contó también con la presencia del comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, quien resaltó el aporte de un centro de vigilancia piloto y la inversión de medio millón de bolivianos en equipamiento policial para el control y seguridad en los colegios.

El alcalde Manfred Reyes Villa también asistió al acto protocolar donde confirmó que la distribución del desayuno escolar en unidades educativas del municipio está garantizado y la entrega comenzará esta semana.

Mira la programación en Red Uno Play