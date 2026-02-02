TEMAS DE HOY:
Operativo policial fallece ahogado red de trata

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

Estudiar tecnología gratis en 2026: así puedes acceder a las 10.000 becas del Gobierno

El Gobierno lanzó 10.000 becas tecnológicas para 2026 dirigidas a jóvenes bolivianos. La formación es gratuita, con certificación internacional y acceso mediante una prueba académica.

Ximena Rodriguez

01/02/2026 20:16

La convocatoria para las becas tecnológicas se lanzará este 27 de febrero.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación ha oficializado el lanzamiento de 10.000 becas tecnológicas diseñadas para potenciar el capital humano y la empleabilidad en el país. Esta iniciativa busca que los beneficiarios accedan de manera gratuita a programas de formación técnica superior y universitaria de alto nivel.

Los jóvenes interesados deben tener entre 18 y 25 años de edad y residir actualmente en territorio boliviano. El proceso de selección será riguroso, pues los cupos se asignarán a quienes obtengan las mejores calificaciones en una Prueba Académica que garantiza la transparencia y meritocracia.

La oferta académica se centra en áreas de alta demanda como el desarrollo de software, inteligencia artificial, ciencia de datos y marketing digital. Estas especialidades cuentan con el respaldo de compañías de prestigio internacional como Oracle, Google y Microsoft, asegurando una certificación global para los estudiantes.

"Esta iniciativa beneficiará a 10 mil jóvenes bolivianos, quienes podrán acceder de manera gratuita a programas de formación tecnológica y técnica superior", informó el Ministerio de Educación. La convocatoria oficial y el reglamento detallado se publicarán este 27 de febrero para todos los postulantes del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD