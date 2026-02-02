Estudiar tecnología gratis en 2026: así puedes acceder a las 10.000 becas del Gobierno

El Gobierno lanzó 10.000 becas tecnológicas para 2026 dirigidas a jóvenes bolivianos. La formación es gratuita, con certificación internacional y acceso mediante una prueba académica.
01/02/2026 20:16
El Ministerio de Educación ha oficializado el lanzamiento de 10.000 becas tecnológicas diseñadas para potenciar el capital humano y la empleabilidad en el país. Esta iniciativa busca que los beneficiarios accedan de manera gratuita a programas de formación técnica superior y universitaria de alto nivel.
La oferta académica se centra en áreas de alta demanda como el desarrollo de software, inteligencia artificial, ciencia de datos y marketing digital. Estas especialidades cuentan con el respaldo de compañías de prestigio internacional como Oracle, Google y Microsoft, asegurando una certificación global para los estudiantes.
"Esta iniciativa beneficiará a 10 mil jóvenes bolivianos, quienes podrán acceder de manera gratuita a programas de formación tecnológica y técnica superior", informó el Ministerio de Educación. La convocatoria oficial y el reglamento detallado se publicarán este 27 de febrero para todos los postulantes del país.
