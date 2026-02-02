Estudiar tecnología gratis en 2026: así puedes acceder a las 10.000 becas del Gobierno

El Ministerio de Educación ha oficializado el lanzamiento de 10.000 becas tecnológicas diseñadas para potenciar el capital humano y la empleabilidad en el país. Esta iniciativa busca que los beneficiarios accedan de manera gratuita a programas de formación técnica superior y universitaria de alto nivel.

Los jóvenes interesados deben tener entre 18 y 25 años de edad y residir actualmente en territorio boliviano. El proceso de selección será riguroso, pues los cupos se asignarán a quienes obtengan las mejores calificaciones en una Prueba Académica que garantiza la transparencia y meritocracia.

La oferta académica se centra en áreas de alta demanda como el desarrollo de software, inteligencia artificial, ciencia de datos y marketing digital. Estas especialidades cuentan con el respaldo de compañías de prestigio internacional como Oracle, Google y Microsoft, asegurando una certificación global para los estudiantes.

"Esta iniciativa beneficiará a 10 mil jóvenes bolivianos, quienes podrán acceder de manera gratuita a programas de formación tecnológica y técnica superior", informó el Ministerio de Educación. La convocatoria oficial y el reglamento detallado se publicarán este 27 de febrero para todos los postulantes del país.

Mira la programación en Red Uno Play