Una escena tan insólita como inesperada se robó todas las miradas la noche del sábado en el Madison Square Garden. El boxeador estadounidense Jarrell Miller protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando, en pleno combate ante Kingsley Ibeh, un golpe dejó al descubierto que utilizaba una peluca, desatando la sorpresa del público.

El episodio ocurrió durante el segundo round de esta pelea de pesos pesados. Ibeh lanzó una ráfaga de golpes que encendió a las tribunas y, aunque ninguno parecía definitivo, uno de los impactos hizo que la cabeza de Miller se fuera hacia atrás, provocando que la peluca se levantara y dejara al descubierto una amplia zona calva.

Ganó, se quitó la peluca y la lanzó al público

Pese al incómodo momento, el púgil nacido en Brooklyn completó el asalto con la peluca fuera de lugar. Sin embargo, lo más llamativo llegó segundos después: ya en su esquina, Miller tomó una decisión que desató risas, asombro y aplausos en el mítico estadio neoyorquino.

El boxeador se quitó la peluca y la arrojó al público, generando un clima de incredulidad generalizada. Lejos de afectarlo, el episodio pareció darle aún más protagonismo: Miller terminó imponiéndose por decisión dividida y celebró el triunfo sobre el ring, incluso frotándose la cabeza mientras bailaba, en una escena que no tardó en recorrer las redes sociales.

Tras el combate, el propio boxeador explicó el motivo de su imagen. Según relató, había perdido gran parte del cabello días antes de la pelea tras utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo llevó a optar por una peluca para el evento.

Una noche especial en el Garden

El combate formó parte de una cartelera de alto impacto y marcó el regreso de Miller al Madison Square Garden, escenario donde en 2019 debía enfrentar al entonces campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua, pero quedó fuera tras fallar un control antidopaje. En aquella ocasión, su lugar fue ocupado por Andy Ruiz, quien dio una de las mayores sorpresas del boxeo al vencer a Joshua.

La velada tuvo como pelea estelar el duelo entre Shakur Stevenson y Teófimo López. Ya en la madrugada del domingo, Stevenson se consagró campeón mundial superligero de la OMB al vencer a López por decisión unánime.

Los tres jueces coincidieron en las tarjetas con un contundente 119-109, consolidando al invicto púgil de Nueva Jersey como una de las grandes figuras del boxeo actual. Con este triunfo, Stevenson elevó su récord a 25-0 y se sumó al selecto grupo de campeones en cuatro divisiones, junto a leyendas como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Saúl “Canelo” Álvarez.

