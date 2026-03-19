Día del Radialista: la voz que informa, educa y acompaña a Bolivia

Cada 19 de marzo se celebra en Bolivia el Día del Radialista, una fecha que rinde homenaje a locutores, operadores, periodistas y técnicos que dan vida a la radio, uno de los medios más cercanos y tradicionales del país.

La jornada fue establecida en 1962, en el marco del Primer Congreso Nacional de Locutores realizado en 1958, con el objetivo de reconocer el aporte de quienes trabajan detrás del micrófono y la consola en la construcción de la comunicación y la cultura nacional.

La radialista Adriana Gutiérrez destacó que este medio no solo cumple una función informativa, sino también educativa y de acompañamiento a la población.

“Siempre veíamos una radio más educativa. Hacíamos crónicas, informábamos a la ciudadanía”, recordó.

Un medio que acompaña y educa

A lo largo de la historia, la radio ha sido fundamental en Bolivia, no solo informando, sino también fortaleciendo la democracia y la integración social, especialmente a través de las radios mineras y comunitarias.

En áreas rurales, donde otros medios tienen menor alcance, la radio continúa siendo una herramienta clave para la información y la conexión entre comunidades.

“La radio te permite soñar, te permite imaginar. Antes no veías al locutor, solo escuchabas la voz y construías todo en tu mente”, explicó Gutiérrez.

La magia de la radio

La comunicadora recordó también el impacto de producciones como la radionovela Calimán, que marcó generaciones y reflejó el poder de la imaginación.

“Eso es la radio, es imaginación”, afirmó.

Pese a los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos formatos, la esencia del medio se mantiene vigente.

“Mi primer amor en la comunicación ha sido la radio”, expresó.

Un homenaje a todos los que hacen radio

El Día del Radialista no solo reconoce a quienes están frente al micrófono, sino también a operadores, editores, libretistas, entrevistadores y técnicos que hacen posible cada transmisión.

Además, esta fecha coincide en Bolivia con la festividad de San José Obrero, día del carpintero y el Día del Padre, reforzando su carácter simbólico y conmemorativo.

Mira la programación en Red Uno Play