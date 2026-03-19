El dólar paralelo registra variaciones en Bolivia: así se cotiza este 19 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este jueves 19 de marzo una ligera variación, según datos de plataformas que monitorean la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,09 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que refleja un leve incremento en la compra respecto a la jornada previa.

El miércoles, el mismo sitio reportaba Bs 9,05 para la compra y Bs 9,28 para la venta. La variación muestra un ajuste al alza en la compra y una leve reducción en la venta.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, señala que el dólar paralelo alcanza Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta.

En su último registro del miércoles, este sitio indicaba Bs 9,29 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que evidencia un incremento en ambas cotizaciones en comparación con el cierre anterior.

Las diferencias entre plataformas responden a la dinámica propia de este mercado, donde los valores pueden variar según la fuente y el momento de actualización.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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