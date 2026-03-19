¿Se vienen lluvias en tu ciudad? El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 19 de marzo se registrarán tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevé probabilidad de lluvias en el Oriente, mientras que en otras regiones predominarán cielos nubosos.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas y cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 5°C y 19°C, sin probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 11°C y 32°C, sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 13°C y 29°C, con baja probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 16°C a 30°C con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias y cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre 22°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 24°C y una máxima de 32°C.

Cobija tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 22°C y 36°C, sin probabilidad de lluvias.

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