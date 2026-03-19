Santos echó a Vojvoda, el técnico que dejó varias veces en la banca a Miguelito

El Santos decidió poner fin al ciclo del entrenador Juan Pablo Vojvoda en las primeras horas del jueves, luego de la derrota por 2-1 frente a Internacional en Vila Belmiro, por la séptima jornada del Campeonato Brasileño. La determinación fue tomada por el presidente Marcelo Teixeira y el director ejecutivo Alexandre Mattos ante el creciente clima de presión.

A través de un comunicado oficial, el club anunció la salida del estratega argentino junto a todo su cuerpo técnico, agradeciendo los servicios prestados durante su paso por la institución. Vojvoda cierra su etapa con un rendimiento del 42%, tras dirigir 34 partidos, con un saldo de 10 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Más allá de los números, la decisión también estuvo marcada por el descontento de los hinchas, quienes cuestionaron reiteradamente la falta de protagonismo del boliviano Miguel Terceros. El joven talento fue relegado al banco en varias ocasiones e incluso no fue convocado en los últimos encuentros, situación que generó malestar en la afición, que lo considera una pieza clave del equipo.

En contraste, Vojvoda apostó con mayor regularidad por el argentino Benjamín Rolheiser, lo que incrementó las críticas hacia su gestión. La relación con la hinchada se fue desgastando, pese a que el técnico logró salvar al club del descenso la pasada temporada.

Con la salida confirmada, Santos ya inició la búsqueda de su nuevo entrenador, donde nombres como Hernán Crespo y Cuca comienzan a sonar con fuerza. El equipo deberá enfocarse rápidamente, ya que este domingo enfrentará a Cruzeiro en un nuevo desafío por el Brasileirao.

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