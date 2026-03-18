¡Ojo Bolivia! Surinam confirma convocados para el repechaje con base europea

La selección de Surinam ya definió su nómina para el repechaje y llega con un plantel competitivo, destacando la presencia de varios futbolistas que militan en ligas europeas y del extranjero, lo que eleva el nivel del equipo que enfrentará a Bolivia.

En la portería, el titular es Etienne Vaessen, guardameta del FC Groningen de Países Bajos, quien aporta experiencia y seguridad bajo los tres palos. En la defensa sobresale Shaquille Pinas, zaguero central del Al-Kholood Club de Arabia Saudita, reconocido por su firmeza y precisión en los cierres.

En el mediocampo, Surinam cuenta con Justin Lonwijk, volante del Fortuna Sittard, un jugador con proyección ofensiva y capacidad para conectar líneas. A él se suma Djavan Anderson, futbolista del Al-Ittifaq FC, quien destaca por su versatilidad para desempeñarse tanto en funciones defensivas como ofensivas.

Nómina de convocados de Surinam para el repechaje. Foto: redes sociales de la selección de Surinam.

En la delantera, el equipo presenta una dupla peligrosa. Sheraldo Becker, actualmente en el Osasuna de España, aporta velocidad y desequilibrio por las bandas. Junto a él estará Richonell Margaret, delantero del Go Ahead Eagles, caracterizado por su olfato goleador.

Otro nombre a tomar en cuenta es Virgil Misidjan, jugador del NEC Nijmegen, con amplia experiencia en el fútbol europeo y capacidad para generar peligro tanto como volante como atacante.

Con esta base de jugadores, Surinam se perfila como un rival de cuidado para Bolivia en un duelo clave que definirá el futuro de ambas selecciones en su camino hacia el Mundial.

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