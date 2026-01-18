¿Por qué no eran llamados William Álvarez y Bruno Miranda a la Verde? Villegas responde

Óscar Villegas explicó que el alto nivel mostrado por Miranda y Álvarez en sus respectivos clubes, Aucas de Ecuador y Nacional de Potosí, motivó su llamado para el encuentro ante Panamá. Asimismo, indicó que escuchará sugerencias, pero enfatizó que es necesario contar con jugadores con buen físico para competir internacionalmente.

“Bruno Miranda tuvo que mejorar afuera, haciendo goles fuera del país; lo mismo ocurrió con William Álvarez. Así será para verlos y tomar una decisión. Los primeros días de marzo sacaremos la lista oficial para el repechaje. Cuando haya sugerencias, es importante que nos demos cuenta de que necesitamos jugadores en condiciones físicas para la competencia que queremos”, afirmó.

En cuanto a Bruno Miranda, volvió a la convocatoria después de varios meses y precisamente le marcó un gol a Panamá en la Copa América 2024. En el caso de William Álvarez, uno de los goleadores recientes del fútbol boliviano, este es su primer llamado a la selección.

