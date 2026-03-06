Venezuela y Estados Unidos acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares

El Gobierno venezolano anunció que la decisión se alcanzó tras un proceso de diálogo diplomático entre ambas naciones. Caracas afirma que el acuerdo abre una nueva etapa de cooperación y entendimiento.

La República Bolivariana de Venezuela anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos, luego de un proceso de diálogo sostenido entre las autoridades de ambos países.

La decisión fue comunicada oficialmente por el gobierno venezolano a través de un comunicado difundido desde Caracas el 5 de marzo de 2026, en el que se señala que ambas naciones acordaron retomar los vínculos diplomáticos tras conversaciones bilaterales.

“Luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares”, señala el documento.

El Gobierno venezolano aseguró que este paso permitirá iniciar una nueva etapa de diálogo constructivo basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana entre Estados y la cooperación entre ambos pueblos.

Según el comunicado, las autoridades venezolanas confían en que el restablecimiento de relaciones contribuirá a fortalecer el entendimiento y generar oportunidades de cooperación que beneficien a ambas naciones.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido”, señala el texto oficial.

El gobierno también indicó que esta decisión se enmarca en un contexto de diálogo interno en Venezuela orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional.

En la parte final del comunicado, el Ejecutivo venezolano recordó las palabras del libertador Simón Bolívar, quien expresó su deseo de mantener relaciones de amistad con Estados Unidos.

“Relaciones de amistad y buena inteligencia”, cita el documento en referencia a las palabras del líder independentista.

El anuncio marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Caracas y Washington, que durante años estuvieron marcadas por tensiones diplomáticas y la ruptura de relaciones formales.

