Experto señala que distribución de combustible debería normalizarse hasta lunes

El analista energético Álvaro Ríos alertó que en Bolivia se ha detectado gasolina fuera de especificación, lo que habría provocado fallas en varios vehículos en el país, aunque todavía no se conoce cuántos motorizados resultaron afectados.

“La primera constatación que tenemos es que en Bolivia tenemos y hemos tenido gasolina fuera de especificación que ha dañado una cantidad de vehículos que todavía no sabemos cuántos son”, señaló.

Ríos explicó que aún no se tiene certeza sobre el origen del problema. “Esta gasolina que está en Bolivia ha llegado contaminada o se ha contaminado acá, la verdad aún no lo sabemos”, indicó.

Ante esta situación, detalló que se está trasladando el combustible hacia tanques de almacenamiento en La Paz y Oruro, donde se le añadirán aditivos para intentar recuperar su calidad. “Lo que están tratando de hacer es llevarla a La Paz u Oruro, donde hay tanques, y ahí le van a echar antioxidantes para volverla, diremos, a una gasolina en especificación que se pueda utilizar”, explicó.

Asimismo, sostuvo que el nuevo combustible que ingrese al país llegará con estos componentes para evitar que el problema vuelva a presentarse. “Toda la nueva gasolina que va a llegar a Bolivia va a venir con estos antioxidantes para que el problema no se vuelva a suscitar”, afirmó.

El experto estimó que la situación debería normalizarse en los próximos días. “Yo creo que el lunes deberíamos tener una situación totalmente normal”, manifestó.

No obstante, advirtió que si esto no ocurre el escenario podría complicarse. Incluso reveló que su propio vehículo presentó fallas tras cargar combustible. “Mi vehículo se ha dañado, el día domingo cargué gasolina y ha presentado fallas”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play