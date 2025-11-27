TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio accidente de tránsito Remberto López

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Ríos alerta que Bolivia importará gas a partir de 2028

El experto en hidrocarburos lamentó la mala administración asumida con el sector en los últimos 20 años y recomienda proyectar una nueva ley hidrocarburífera.  

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 10:33

Foto: ABI

Escuchar esta nota

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, explicó este jueves que desde hace cinco años la curva de la producción de gas natural en Bolivia viene en declive y, haciendo una proyección de la demanda y la oferta, dice que todo apunta a que a partir del 2028 el Gobierno se verá en la necesidad de importar gas.

No es que se va a acabar el gas, no es la terminología, pero a partir del 2028 vamos a empezar a importar gas natural, así como hoy lo hacemos con la gasolina y el diésel. Al paso que vamos, el 2028 vamos a importar unos dos millones de metros cúbicos y el 2029 cuatro a cinco”, explicó Ríos.

Agregó que el gobierno de Paz Pereira debe proyectar y aprobar una nueva ley de hidrocarburos lo más antes posible y que se acelere las inversiones en el país para dar un alivio a la situación que atraviesa el sector hidrocarburífero del país.

El experto lamentó que en los últimos 20 años el área hidrocarburífera “ha sido manejada con los pies, no con la cabeza” ya que en el transcurso de este tiempo se impuso una narrativa propagandística que hacía creer que Bolivia era una potencia energética.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD