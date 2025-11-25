Conamype pide al gobierno perdonazo tributario como parte de medidas económicas

El representante de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, afirmó este martes que las medidas económicas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz generan “un impacto leve” y no responden todavía a las transformaciones estructurales que el sector manufacturero y productivo del país esperaba.

“Las medidas anunciadas por el presidente Paz, si bien van a incidir levemente, no son las medidas estructurales que el sector manufacturero está esperando. Nosotros esperábamos mucho más por los anuncios previos que se habían hecho anticipadamente”, señaló Vargas.

El dirigente explicó que uno de los anuncios más esperados y que no fue incluido en esta primera fase de decisiones es una política clara respecto al tipo de cambio, un aspecto que afecta directamente al costo de insumos, al acceso a divisas y a la estabilidad productiva.

“Esperábamos anuncios más fuertes, como por ejemplo el tipo cambiario. Nos deja con sabor a poco estas primeras medidas”, agregó.

Asimismo, Vargas recordó que el sector continúa pendiente de la reducción del perdonazo tributario, una promesa de campaña que, según indicó, es clave para aliviar la carga fiscal de miles de microempresas que enfrentan dificultades para mantenerse activas en un contexto de baja demanda y altos costos.

“El sector de la microempresa carece de estabilidad, no bajaron las materias primas y esperamos que las ventas puedan aumentar”, expresó.

