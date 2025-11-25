Gobierno abrogará cuatro impuestos por baja recaudación fiscal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció este martes que el Órgano Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional tres proyectos de ley para abrogar cuatro impuestos que, según explicó, no representan más del 1% de la recaudación fiscal y han generado efectos adversos en la actividad económica y en el clima de inversiones.

Los tributos que se pretende eliminar son:

Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) Impuesto al Juego Impuesto a las Promociones Empresariales

“Hemos decidido abrogar cuatro impuestos (…) Estos impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo, han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios”, afirmó Espinoza en conferencia de prensa.

El ministro explicó que el Impuesto a las Grandes Fortunas tuvo un impacto particularmente negativo. “El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia y un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país. Esto ha frenado muchos de los proyectos que teníamos en cartera y, en definitiva, ha generado más costos para el Estado. Para que se den una idea, ni siquiera alcanzan a cubrir el costo administrativo de su recaudación”, detalló.

Espinoza señaló además que el Gobierno apunta a un proceso de modernización y simplificación normativa. “Vamos a enviar al Parlamento tres leyes para abrogar estos impuestos e iniciar una reforma estructural tanto de la Autoridad del Juego como del sistema impositivo nacional”, anunció.

Mira la programación en Red Uno Play