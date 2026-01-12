TEMAS DE HOY:
Tahuichi triunfa en su debut en el Mundialito Paz y Unidad Copa Finesse

El certamen internacional de divisiones menores, impulsado por la Academia Tahuichi, abrió una nueva edición con partidos en distintos escenarios de la ciudad. 

Martin Suarez Vargas

11/01/2026 21:10

Foto: Academia Tahuichi Aguilera.
Santa Cruz, Bolivia.

La ciudad de Santa Cruz fue escenario del puntapié inicial del Mundialito Paz y Unidad 2026, uno de los torneos juveniles más representativos del país, que volvió a reunir a academias y clubes de Sudamérica en una competencia orientada al desarrollo del fútbol formativo.

La inauguración se llevó a cabo en el estadio Real Santa Cruz, donde la Academia Tahuichi abrió el certamen enfrentando a Argentinos del Norte de Argentina. El conjunto boliviano se quedó con la victoria por 2-1, un arranque que alimenta la ilusión de volver a ser protagonista del torneo.

La primera jornada también dejó otros resultados. En el estadio del Club Universidad, Rubio Ñu superó por la mínima diferencia a Atlético Tembetary, ambos representantes de Paraguay. En paralelo, el cruce entre Cisneros de Argentina y Cantolao de Perú terminó igualado 1-1.

El Mundialito 2026 presenta una marcada presencia internacional con equipos de Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina y Colombia. Entre los participantes destacan Tahuichi y Florida; Betín Tacna y Cantolao; Santaní, Tembetary y Rubio Ñu; Cisneros y Argentinos del Norte; además de Cundinamarca, consolidando al torneo como una vitrina regional para las futuras promesas del fútbol.

