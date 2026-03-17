¡Todo se alinea! Bolivia y las coincidencias que hacen soñar con clasificar al Mundial

La selección boliviana vuelve a encender la ilusión de todo un país y, curiosamente, varios hechos actuales parecen reflejar lo ocurrido en el camino rumbo al Mundial de 1994.

En aquel entonces, la Copa del Mundo se disputó en Estados Unidos, país que nuevamente será una de las sedes en 2026, junto a México y Canadá. Además, en 1993 Bolivia vivía un momento clave bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, mientras que en la actualidad el país está gobernado por su hijo, Rodrigo Paz, generando comparaciones entre ambas épocas.

En lo futbolístico, Bolivia volvió a lograr resultados históricos. En 1993, la Verde derrotó 2-0 a Brasil en La Paz y encaminó su clasificación. En la actualidad, el combinado nacional venció 1-0 a la “Canarinha” en El Alto, resultado clave en la lucha por el repechaje.

Además, se rompieron largas rachas negativas fuera de casa. En el proceso rumbo a 1994, Bolivia consiguió un triunfo histórico ante Venezuela como visitante. Ahora, el equipo nacional volvió a ganar fuera del país tras 31 años, al imponerse 2-1 a Chile en Santiago.

Incluso en situaciones extradeportivas aparecen coincidencias. En 1993, el exjugador Miguel Ángel Rimba dio positivo en un control antidopaje tras el partido ante Brasil, aunque posteriormente pudo seguir jugando. De manera similar, en 2025, Ramiro Vaca también dio positivo, y ya volvió a la actividad en este 2026.

Estas coincidencias alimentan la esperanza de los bolivianos, que sueñan con repetir la hazaña de 1994 y volver a ver a la Verde en una Copa del Mundo.

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