YPFB Transierra apunta a consolidar un puente energético regional desde 2026.

YPFB Transierra S.A. presentó su Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026, en la que destacó su papel estratégico en el transporte de gas natural y su proyección para consolidar a Bolivia como un eje energético en Sudamérica.

Con más de 25 años de operación, la empresa administra el gasoducto Yacuiba–Río Grande, una infraestructura de 432 kilómetros que transporta más del 85 % del gas natural destinado a la exportación.

Durante la presentación, el gerente general, Óscar Salazar, señaló que el principal desafío es garantizar la sostenibilidad financiera mediante una operación eficiente y segura.

“Estamos fortaleciendo una gestión basada en la eficiencia operativa y la disciplina financiera”, afirmó.

Para 2026, la empresa proyecta ingresos cercanos a los 38 millones de dólares, con gastos operativos de aproximadamente 8 millones y resultados netos superiores a los 15 millones.

Las inversiones estarán orientadas principalmente al mantenimiento del sistema, la integridad de los ductos y la seguridad operativa.

Además, Transierra avanza en la diversificación de su modelo de negocio, explorando nuevas oportunidades como el uso de energías renovables, el biometano, el almacenamiento de gas y la futura incorporación de hidrógeno.

La compañía también busca consolidarse como un corredor energético entre Argentina, Bolivia y Brasil, integrándose a la dinámica regional.

Con estas acciones, YPFB Transierra reafirma su compromiso con el desarrollo energético del país y la optimización de sus recursos.

Con información de YPFB

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