YPFB y ANH implementarán cisternas móviles para venta directa de combustibles

El Gobierno anunció la implementación de cisternas móviles para la venta directa de combustible en zonas afectadas por bloqueos puntuales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el país.

La medida fue instruida para asegurar el suministro normal, a través de un trabajo coordinado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instituciones del Estado.

Según informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, esta estrategia permitirá atender de manera ágil la demanda en regiones donde existen dificultades de acceso por conflictos en rutas.

“La venta se realizará de manera directa a la población, respondiendo de forma eficaz a la demanda local”, explicó la autoridad.

La primera cisterna será enviada a la ciudad de San Borja, en el departamento del Beni, donde se busca abastecer de forma inmediata a la población.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca prevenir cualquier riesgo de desabastecimiento, asegurando el suministro tanto para las familias como para los sectores productivos.

Con información de YPFB

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