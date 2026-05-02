TEMAS DE HOY:
Muerto taller clandestino Avión Hércules

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Sube o baja el dólar? Así está el precio este sábado en Bolivia

La divisa muestra ajustes mínimos en el mercado informal, con diferencias entre plataformas que monitorean su precio fuera del sistema financiero.

Charles Muñoz Flores

02/05/2026 7:54

¿Bajó el dólar? Así se cotiza la divisa extranjera este sábado. FOTO: vecteez.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este  sábado 2 de mayo una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9.90 para la compra y Bs 9,89 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El viernes, la misma plataforma reportaba Bs 9.91 para la compra y Bs 9.86 para la venta, evidenciando un cambio significativo en el precio de ambas cifras, sobre todo en la venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta que la divisa se ubica en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.88 para la venta. En su registro del cierre del viernes, el portal señalaba Bs 9.91 para la compra y Bs 9.87 para la venta, lo que muestra un ascenso significativo en la cotización de compra y venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,70 para la compra y Bs 9,90 para la venta, lo que permite observar una diferencia frente al mercado informal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD