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Economía

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 30 de abril en Bolivia

Las cotizaciones en el mercado paralelo mostraron variaciones durante el día, mientras que el Banco Central de Bolivia ajustó sus valores referenciales al alza este jueves.

Milen Saavedra

30/04/2026 18:15

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 30 de abril en Bolivia. Imagen de amrothman en Pixabay
Bolivia

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La jornada cambiaria de este jueves cierra con movimientos mixtos en el mercado paralelo y un ajuste ascendente en las cifras oficiales del ente emisor. Tras iniciar el día con picos por encima de los 10 bolivianos, las plataformas digitales reportaron una estabilización hacia el final de la tarde.

Comportamiento en el mercado paralelo

Las principales plataformas de monitoreo mostraron fluctuaciones constantes a lo largo del día:

  • Dolarboliviahoy.com: Al cierre de la tarde, situó la divisa en Bs 9.98 para la compra y Bs 9.94 para la venta. Estos valores representan una leve recuperación frente al mediodía (Bs 9.95 compra / Bs 9.93 venta), aunque se mantienen por debajo de los Bs 10.07 registrados al inicio de la jornada.

Dolarboliviahoy.com

  • Bolivianblue.net: Reportó un cierre de Bs 9.99 para la compra y Bs 9.95 para la venta. Esta plataforma, que actualiza datos cada 15 minutos, mostró una tendencia similar, bajando desde los Bs 10.04 y Bs 10.05 registrados a las 6:00 a.m..

Bolivianblue.net

Ajuste en el tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) reflejó un movimiento en sus valores de referencia para este jueves. El tipo de cambio oficial se fijó en Bs 9.70 para la compra y Bs 9.90 para la venta.

Este valor representa un incremento en comparación con el miércoles, cuando la cotización oficial se mantenía en Bs 9.59 para la compra y Bs 9.79 para la venta.

BCB

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