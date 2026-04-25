La cotización de la divisa estadounidense en Bolivia muestra un leve descenso en las primeras horas de este sábado, según el reporte de los principales portales de monitoreo del mercado paralelo, mientras que el tipo de cambio oficial se mantiene sin variaciones.

Reporte de cotizaciones

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la mañana de este sábado el dólar se cotiza en Bs 9.72 para la compra y Bs 9.70 para la venta. Estas cifras representan una pequeña disminución en comparación con el cierre de la noche anterior, cuando se situaba en Bs 9.74 y Bs 9.71, respectivamente.

Portal dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, ubica la divisa en Bs 9.71 para la compra y Bs 9.69 para la venta al inicio de la jornada. Al igual que el reporte anterior, se observa una tendencia a la baja respecto al cierre del viernes, día en que terminó en Bs 9.74 para la compra y Bs 9.72 para la venta.

Sitio bolivianblue.net

Reporte del BCB

En contraste con el mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene congelado su tipo de cambio referencial. Los valores oficiales para este sábado permanecen en Bs 9.48 para la compra y Bs 9.68 para la venta, manteniendo la misma estabilidad de las jornadas pasadas.

Reporte del BCB

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