¿Qué significa que te tiemble el párpado? Ten cuidado porque esto dice la ciencia

¿Te ha sucedido que de pronto te tiembla el párpado y no sabes por qué? Este es un fenómeno común; sin embargo, expertos advierten que puede ser una señal que revele un problema mayor.

La mioquimia es ese pequeño temblor involuntario que suele aparecer en el párpado, aunque también puede sentirse en otras zonas del cuerpo.

Si bien no es peligroso, puede ser molesto y muchas veces genera más ansiedad porque no entendemos por qué está pasando.

Según la doctora Alejandra Stivaletta, especialista en oftalmología, en la mayoría de los casos, la mioquimia es una respuesta directa al estrés acumulado y a vivir en un estado de ansiedad constante.

Estos son los factores más comunes que lo provocan.

Estrés y ansiedad: Estados prolongados de tensión pueden generar contracciones musculares involuntarias.

Falta de sueño: El descanso insuficiente incrementa la probabilidad de movimientos en los párpados.

Exceso de cafeína y alcohol: un consumo elevado de estas sustancias actúa como desencadenante.

Deficiencia de potasio: La carencia de este mineral puede provocar espasmos musculares, incluidos los oculares.

La doctora Stivaletta sugiere que, además de dormir mejor, puede ser útil incluir en la dieta alimentos ricos en potasio como bananos, aguacates y espinacas.

Factores externos y hábitos cotidianos que pueden generar el temblor

El estilo de vida moderno también influye en la aparición de este síntoma. Pasar muchas horas frente a pantallas sin descansos adecuados es otro detonante frecuente.

“Si pasas mucho tiempo frente a un computador o celular, una buena práctica es hacer pausas cada 45 minutos”, recomienda Stivaletta.

Además, pequeños ajustes en la rutina, como hidratarse bien y sumar al menos 30 minutos extra de descanso diario, pueden reducir la frecuencia de los espasmos oculares.

¿Cuándo acudir al especialista?

Aunque en la mayoría de los casos el temblor en los ojos desaparece sin intervención médica, hay señales de alerta que no deben ignorarse. La doctora Stivaletta recomienda consultar a un oftalmólogo si:

El espasmo ocular persiste durante varias semanas.

Se acompaña de dolor, caída del párpado o visión borrosa.

Interfiere en la vida diaria y dificulta realizar actividades cotidianas.

En algunos casos, el temblor ocular puede evolucionar hacia un blefaroespasmo, una condición más seria que puede incluso cerrar el ojo de manera involuntaria. Para estos pacientes, los médicos pueden valorar tratamientos con neuromoduladores.

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