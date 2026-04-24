El incremento de amenazas de violencia en unidades educativas, incluyendo anuncios de supuestos tiroteos y recientes hechos como agresiones a docentes, ha encendido las alarmas en Bolivia. Autoridades nacionales advierten que estas situaciones, aunque en algunos casos puedan parecer “bromas”, están generando temor, psicosis y riesgos reales dentro de la comunidad educativa.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, calificó la situación como preocupante y señaló que existe una creciente influencia de retos virales y redes sociales en el comportamiento de los jóvenes.

“Es preocupante que los jóvenes ingresen a este tipo de retos virales (…) no están midiendo las consecuencias legales que pueden traer estas acciones”, advirtió.

Según la autoridad, estas conductas pueden ser el inicio de problemáticas mayores, como la conformación de pandillas juveniles o la escalada hacia hechos delictivos más graves. Además, remarcó que el uso sin control de redes sociales y la falta de orientación en el entorno familiar están contribuyendo a este fenómeno.

Ante este panorama, el Gobierno plantea reforzar la prevención desde la educación. Una de las principales propuestas es incorporar una materia de seguridad ciudadana dentro de la currícula escolar. Esta asignatura incluiría contenidos sobre valores, convivencia pacífica, prevención de violencia, uso responsable de redes sociales y cultura de respeto.

“Debemos educar al niño de hoy para evitar encarcelar al hombre de mañana”, sostuvo Montaño, al enfatizar que la formación en valores debe comenzar desde el núcleo familiar y fortalecerse en las escuelas.

Asimismo, se busca implementar programas como brigadas escolares, trabajo con juntas vecinales y campañas de concientización para involucrar a toda la sociedad en la formación de niños y adolescentes.

Las autoridades coinciden en que el desafío no solo pasa por sancionar, sino por prevenir. En un contexto donde los casos de violencia escolar generan creciente preocupación, el enfoque apunta a reconstruir la cultura del respeto y evitar que estas amenazas se conviertan en tragedias reales.

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