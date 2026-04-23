Maestros y Gobierno se reúnen mientras bases mantienen vigilia en La Paz

Representantes de las 31 federaciones de la Confederación de Maestros del país ingresaron a una reunión con autoridades del Ministerio de Educación en La Paz, en medio de una vigilia instalada por sus bases en puertas de esa cartera de Estado.

El encuentro, que inició cerca de las 11:20 de la mañana, busca atender un pliego de demandas que arrastra varios años, entre ellas la falta de ítems, mayor presupuesto educativo y el pago de horas trabajadas.

“La falta de ítems y de recursos económicos es el gran problema”, señalaron dirigentes del sector.

Los maestros cuestionan además la propuesta gubernamental de crear 4.000 nuevos ítems, al considerar que estos provendrían de procesos de reordenamiento interno.

“Están optimizando, cerrando paralelos, de ahí están saliendo los ítems”, afirmaron.

Mientras se desarrolla el diálogo, docentes de base permanecen en vigilia sobre la avenida Arce, a la espera de resultados favorables. Delegaciones llegaron desde distintos departamentos como Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija y regiones intermedias.

El conflicto se da tras una tercera jornada de movilizaciones, que incluyó intentos de ingreso a Plaza Murillo y enfrentamientos con la Policía, con episodios de gasificación.

Los maestros esperan que esta reunión con la autoridad educativa permita destrabar el conflicto y dar respuestas concretas a sus demandas, en un contexto de creciente tensión en el sector educativo.

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