Los recientes bloqueos de caminos y conflictos sociales registrados en distintas regiones del país ya comienzan a impactar directamente en el sistema educativo.

Ante esta situación, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia instruyó el cambio temporal de clases presenciales a modalidad virtual en los distritos y unidades educativas afectados por las movilizaciones.

La medida busca evitar riesgos para estudiantes, maestros y personal educativo, además de garantizar la continuidad de las actividades académicas y el cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos en el calendario escolar.

¿Qué regiones están afectadas?

Uno de los departamentos más afectados es Cochabamba, donde se reportaron problemas principalmente en municipios del trópico cochabambino y sectores como Colomi.

En estas zonas, varios maestros no lograron trasladarse debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras y rutas de conexión.

La situación obligó a suspender temporalmente las clases presenciales y migrar a plataformas virtuales para evitar retrasos en el avance académico.

¿Por qué se toma esta decisión?

Según el Magisterio urbano, la principal razón es precautelar la seguridad de estudiantes y profesores frente a los conflictos y las dificultades de circulación.

Además, las autoridades educativas buscan evitar la pérdida de días de clases en medio de un escenario marcado por movilizaciones, interrupciones del tránsito y protestas sociales.

La modalidad virtual aparece nuevamente como una alternativa para mantener las actividades escolares mientras continúan los problemas en las carreteras.

¿Las universidades también aplicarán clases virtuales?

Sí. La Universidad Mayor de San Simón también determinó aplicar clases virtuales para reducir riesgos y evitar que estudiantes y docentes se expongan a las movilizaciones y bloqueos registrados en diferentes sectores.

La decisión fue asumida como una medida preventiva mientras persistan los conflictos.

¿La medida será nacional?

La instrucción del Magisterio urbano tiene alcance nacional; sin embargo, la aplicación dependerá de la situación específica de cada región y distrito educativo.

Es decir, las clases virtuales se implementarán principalmente en las zonas donde existan bloqueos, dificultades de transporte o riesgos para el traslado de estudiantes y profesores.

Mientras tanto, padres de familia, estudiantes y docentes permanecen atentos a la evolución de los conflictos y a posibles nuevas determinaciones que puedan afectar el desarrollo normal del calendario escolar.

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