Maestros Urbanos radicalizan protestas y ratifican paro nacional de 24 Horas

Los maestros urbanos de Bolivia han radicalizado sus medidas de presión y ratificaron un paro nacional de 24 horas programado para el próximo lunes 11 de mayo. Este paro se da como respuesta a la falta de diálogo y compromiso por parte del Ministerio de Educación. En la jornada de hoy, los maestros se movilizaron nuevamente, exigiendo la asignación de 6500 ítems, la nivelación de 100 horas para los docentes de nivel inicial, y la cobertura de 700,000 horas de trabajo no remunerado.

Demandas del magisterio

La ejecutiva nacional de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Miriam Ayala, señaló que los docentes están molestos e indignados por el poco compromiso del Ministerio de Educación.

“Nosotros estamos exigiendo respuestas a nuestras demandas, mayor presupuesto para educación, no vamos a trabajar más de manera gratuita las 700,000 horas déficit. Se tiene que cubrir los ítems de 6,500 ítems para crecimiento vegetativo”. Declaró Ayala

Agregó que se deben devolver los bonos recortados y que se han cerrado unidades educativas lo que agrava aún más la situación.

Asimismo, la dirigente expresó su desacuerdo con la descentralización de la educación, asegurando que los maestros no aceptarán la imposición de leyes diseñadas por entidades privadas y ONGs sin la participación activa de los sectores educativos.

Ministerio de Educación

Por su parte, la ministra de Educación, Beatriz García, ha hecho un llamado al diálogo, manifestando que las puertas del Ministerio están abiertas para resolver las demandas de los maestros, tanto urbanos como rurales. La ministra también destacó que el presupuesto para el sector educativo se ha incrementado en un 12% para este año, y que ya se han asignado 1,000 millones de dólares para infraestructura educativa y de salud.

“En todo momento hemos estado dispuestos a reunirnos y dialogar, las puertas están abiertas, podemos recibir al magisterio urbano, rural” declaró la ministra García.

Mientras tanto, los maestros mantienen firme su posición y reclaman la restitución de los bonos que consideran indispensables para el bienestar de los trabajadores del sector educativo.

Paro el lunes

Este lunes 11 de mayo, durante el paro nacional, los maestros esperan que el gobierno y el Ministerio de Educación den una respuesta positiva a sus demandas. Ayala indicó que la protesta continuará mientras no haya soluciones, y mencionó que los sectores educativos no tolerarán más el incumplimiento de compromisos.

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