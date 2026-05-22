Determinan horario de invierno en La Paz: Conozca los nuevos horarios

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección Departamental de Educación de La Paz, confirmó que a partir de este lunes 25 de mayo se aplicará el horario de invierno en todas las unidades educativas del departamento, incluyendo escuelas regulares, alternativas y especiales, tanto en ciudades como provincias.

“El ingreso al horario de invierno se realizará conforme a las recomendaciones establecidas por el Sedes, en todas las unidades educativas y centros de educación alternativa y especial”, señaló el director departamental, Víctor Hugo Sirpa.

El horario de invierno contempla una tolerancia de 30 minutos en los turnos:

Mañana: ingreso 30 minutos más tarde y salida 30 minutos antes.

Tarde y noche: ingreso adelantado 30 minutos para evitar exposición a las bajas temperaturas.

La medida se aplica para reducir riesgos de enfermedades respiratorias y proteger la salud de los estudiantes durante la temporada invernal. Además, se evaluará continuamente su implementación en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y otras instancias técnicas.

Descenso de temperaturas

Sirpa también indicó que, en caso de temperaturas extremas o contingencias mayores, las clases podrán migrar a modalidad virtual, garantizando la continuidad educativa sin comprometer la salud de los alumnos.

El horario de invierno permanecerá vigente mientras dure la temporada de frío, buscando equilibrar la seguridad de los estudiantes con el normal desarrollo de las actividades académicas.

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