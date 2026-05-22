En medio de la tensión, un artista de calle pide paz para Bolivia

En medio de la creciente tensión y las protestas que sacuden las calles de la sede de gobierno, un peculiar pedido de paz captó la atención de transeúntes y manifestantes. En la céntrica Avenida Mariscal Santa Cruz, un artista de calle cubierto totalmente de pintura color cobre, personificando a un soldado, decidió cambiar su rutina para llevar un mensaje de esperanza al país.

Un artista, un pedido: "Que Bolivia viva en paz"

El artista solía realizar su acto en los cruces de cebra durante los segundos que duraba el semáforo en rojo. Sin embargo, debido a las constantes marchas y bloqueos que se han registrado en la zona, la circulación vehicular se ha reducido considerablemente, obligándolo a adaptar su performance.

En lugar de realizar sus habituales acrobacias o poses, el "soldado de cobre" se dedica a ondear una bandera blanca con la inscripción "Paz para Bolivia", mientras repite a quien lo quiera escuchar: "Que Dios bendiga a Bolivia, vivamos en paz, demos de nuestra parte para que Bolivia viva en paz".

Tensión en la zona, con fuerte resguardo policial

La Avenida Mariscal Santa Cruz, donde se encuentra el artista, es un punto clave de las protestas en La Paz, debido a su cercanía a la Plaza Murillo, donde se encuentran los principales edificios del gobierno boliviano. La zona se ha convertido en un escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, con un fuerte resguardo policial que se observa constantemente.

En este contexto de tensión y polarización, el pedido de paz del artista de cobre cobra un significado especial, como un recordatorio de la importancia de la convivencia armónica y el diálogo para superar los desafíos que enfrenta el país.

Mira la programación en Red Uno Play