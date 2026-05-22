Gobierno se reúne con sectores en busca de acuerdos tras 22 días de bloqueos

Los ministros Mauricio Zamora y Óscar Mario Justiniano comandan reuniones de emergencia por instrucción del presidente Rodrigo Paz. El Ejecutivo ratificó que las movilizaciones responden estrictamente a intereses políticos.
22/05/2026 15:45
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Desde el Gobierno afirmaron este viernes que continuarán impulsando espacios de diálogos con distintos sectores sociales en medio de los 22 días de bloqueos que afectan al país y que ya generan impactos económicos y problemas de abastecimiento en varias regiones.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y otras autoridades sostuvieron reuniones con diferentes representaciones en la Casa Grande del Pueblo.
A través de sus redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas señaló que las reuniones responden a una instrucción del presidente Rodrigo Paz para buscar acuerdos y pacificar el país.
“Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, el esfuerzo por construir acuerdos y pacificar el país no se detendrá. Bolivia necesita soluciones, no confrontación”, señala el mensaje institucional.
El Ejecutivo también cuestionó las movilizaciones que continúan bloqueando distintas carreteras del país y aseguró que existen intereses políticos detrás de las protestas.
Los bloqueos cumplen este viernes 22 días y ya afectan el abastecimiento de alimentos, el transporte y la actividad económica en distintos departamentos del país.
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