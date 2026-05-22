Gobierno se reúne con sectores en busca de acuerdos tras 22 días de bloqueos

Desde el Gobierno afirmaron este viernes que continuarán impulsando espacios de diálogos con distintos sectores sociales en medio de los 22 días de bloqueos que afectan al país y que ya generan impactos económicos y problemas de abastecimiento en varias regiones.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y otras autoridades sostuvieron reuniones con diferentes representaciones en la Casa Grande del Pueblo.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas señaló que las reuniones responden a una instrucción del presidente Rodrigo Paz para buscar acuerdos y pacificar el país.

“Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, el esfuerzo por construir acuerdos y pacificar el país no se detendrá. Bolivia necesita soluciones, no confrontación”, señala el mensaje institucional.

El Ejecutivo también cuestionó las movilizaciones que continúan bloqueando distintas carreteras del país y aseguró que existen intereses políticos detrás de las protestas.

Los bloqueos cumplen este viernes 22 días y ya afectan el abastecimiento de alimentos, el transporte y la actividad económica en distintos departamentos del país.

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