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Gobierno se reúne con sectores en busca de acuerdos tras 22 días de bloqueos

Los ministros Mauricio Zamora y Óscar Mario Justiniano comandan reuniones de emergencia por instrucción del presidente Rodrigo Paz. El Ejecutivo ratificó que las movilizaciones responden estrictamente a intereses políticos.

Red Uno de Bolivia

22/05/2026 15:45

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Ministros se reunieron con diferentes sectores este viernes. Foto Ministerio de Obras Públicas
La Paz, Bolivia

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Desde el Gobierno afirmaron este viernes que continuarán impulsando espacios de diálogos con distintos sectores sociales en medio de los 22 días de bloqueos que afectan al país y que ya generan impactos económicos y problemas de abastecimiento en varias regiones.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y otras autoridades sostuvieron reuniones con diferentes representaciones en la Casa Grande del Pueblo.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas señaló que las reuniones responden a una instrucción del presidente Rodrigo Paz para buscar acuerdos y pacificar el país.

“Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, el esfuerzo por construir acuerdos y pacificar el país no se detendrá. Bolivia necesita soluciones, no confrontación”, señala el mensaje institucional.

El Ejecutivo también cuestionó las movilizaciones que continúan bloqueando distintas carreteras del país y aseguró que existen intereses políticos detrás de las protestas.

Los bloqueos cumplen este viernes 22 días y ya afectan el abastecimiento de alimentos, el transporte y la actividad económica en distintos departamentos del país.

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