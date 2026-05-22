Mariaca dice que corresponde a la Policía ejecutar orden de aprehensión contra Mario Argollo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que solicitó al fiscal departamental de La Paz un informe sobre la ejecución de la orden de aprehensión emitida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo.

“Pedí al fiscal departamental de La Paz que pueda emitir un requerimiento fiscal de cumplimiento e información de dichas órdenes de ejecución del mandamiento de aprehensión con relación al señor Argollo”, señaló Mariaca.

La autoridad agregó que la orden de aprehensión ya fue emitida y que ahora corresponde a la Policía ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento en todo el territorio nacional.

“El mandamiento ya está emitido y corresponde a la Policía Boliviana realizar las acciones pertinentes”, indicó.

El pronunciamiento del Fiscal General surge el mismo día en que Argollo reapareció públicamente a través de un video, donde aseguró encontrarse en la clandestinidad y denunció una supuesta persecución política por parte del Gobierno.

Cabe recordar que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes, investigados por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

El caso se da en medio de la conflictividad social y los bloqueos que atraviesa el país desde hace más de tres semanas.

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