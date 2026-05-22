Boliviana de Aviación (BoA) dio a conocer nuevas disposiciones para el transporte de carga aérea y encomiendas, en medio del incremento de la demanda por los conflictos sociales y las dificultades en las carreteras del país.

La empresa informó que cada pasajero podrá transportar un máximo de dos termos, con un peso de hasta 32 kilos cada uno, siempre que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas para evitar filtraciones, derrames o daños a otras cargas.

BoA recomendó a los usuarios que todos los envíos estén debidamente embalados, especialmente cuando se trate de alimentos, productos perecederos o cargas que puedan generar líquidos durante el traslado.

Asimismo, la aerolínea pidió utilizar envases resistentes y adecuados para el transporte aéreo, con el objetivo de proteger la mercadería y evitar inconvenientes durante la manipulación o el traslado.

La empresa también alertó a la población sobre posibles estafas relacionadas con el envío y recojo de carga. Por ello, pidió acudir únicamente a las oficinas oficiales de BoA Cargo y evitar realizar trámites mediante intermediarios o contactos no autorizados.

La recomendación cobra importancia debido al aumento de envíos de alimentos, productos perecederos, insumos básicos y paquetería, principalmente hacia regiones afectadas por bloqueos y problemas de abastecimiento.

Entre el 1 y el 20 de mayo, BoA movilizó más de 638 mil kilos de carga nacional, fortaleciendo su rol logístico para conectar ciudades y apoyar el abastecimiento en medio de la contingencia.

La aerolínea recordó que la seguridad de los usuarios y de la carga es una prioridad, por lo que pidió cumplir las disposiciones, verificar los canales oficiales y preparar correctamente cada envío antes de entregarlo.

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