Piden frenar la quema de llantas en carreteras por daños a las vías

El Gobierno pidió este viernes a los sectores movilizados evitar la quema de llantas y fogatas en las carreteras del país, advirtiendo que estas acciones provocan daños estructurales y reducen la vida útil de las vías.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, exhortó a no destruir las carreteras durante las protestas y bloqueos, señalando que las altas temperaturas generadas por las fogatas ocasionan deformaciones y agrietamientos acelerados en la capa asfáltica.

Según reportes de técnicos y brigadas de conservación vial, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el calor extremo altera de forma inmediata las propiedades físico-químicas de los materiales asfálticos y de concreto, causando desprendimiento de agregados y un deterioro prematuro de las vías.

Puntos afectados

Entre los tramos más afectados se encuentran Caracollo–Confital y Oruro–Pisiga, en el sector de Corque, donde se registró quema de neumáticos. También se reportaron daños en el tramo Suticollo–Parotani, en Cochabamba; en la carretera La Paz–Oruro, por la quema de residuos sólidos y madera; y en el tramo Cuatro Cañadas–San Pablo, a la altura de San Julián, en Santa Cruz de la Sierra.

Gobierno pide frenar la quema de llantas en carreteras por daños a las vías. Foto: MOPV

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, apeló a la responsabilidad de la población y recordó que las carreteras de la Red Vial Fundamental son bienes públicos estratégicos que sostienen la economía nacional y garantizan el libre tránsito.

La transitabilidad en distintas rutas del país continúa afectada debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados. De acuerdo con el reporte actualizado de la ABC, actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo activos en al menos siete departamentos de Bolivia.

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