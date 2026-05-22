Hospitales de La Paz racionan oxígeno medicinal y alimentos por impacto de bloqueos

Los principales hospitales públicos de la ciudad de La Paz racionan oxígeno medicinal, alimentos e insumos médicos y han comenzado a postergar cirugías por el impacto de los bloqueos de carreteras que llevan 16 días, una situación que pone en riesgo la atención de cientos de pacientes, según alertaron directores de centros médicos.

En el Hospital de Clínicas, el complejo médico de referencia en la ciudad, autoridades de salud y los médicos lanzaron alertas este jueves por la emergencia que viven para pedir un "corredor humanitario" en los bloqueos que permita la normalización de las provisiones antes de que se presente una situación crítica.

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, dijo que el centro tiene oxígeno para siete días y se ha visto obligada a pedir "un uso racional" en la sección de neonatología, donde actualmente hay 29 bebés, ante las posibles urgencias que afronte la unidad de terapia intensiva, donde hay cinco mujeres atendidas.

El hospital también ha disminuido la cantidad de alimentos para las pacientes debido a que las protestas que impiden el paso de carne y huevos desde las zonas productoras, agregó.

"La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Están jugando con vidas humanas. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno", clamó Aliaga.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari impulsan los bloqueos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz por su supuesta falta de capacidad para atender sus demandas sindicales, entre ellas un aumento salarial del 20 % que el mandatario considera inviable.

En las pasadas horas, la Cruz Roja hizo posible el paso de apenas dos camiones con cilindros de oxígeno medicinal desde la ciudad de El Alto a La Paz, mientras que las autoridades también gestionaron que camiones cisternas con combustibles aprovisionen parte de la ciudad y en particular a las ambulancias de los hospitales.

En el Hospital del Tórax, que integra el mismo complejo médico, una decena de jefes de unidad formó este jueves un comité de emergencia, informó su director, Marco García.

Según el especialista, la preocupación central es la provisión de oxígeno medicinal porque su abastecimiento diario debe ser con 25 cilindros de 6 metros cúbicos y anoche recibieron una dotación para dos días más.

Hospitales racionan oxígeno y alimentos por bloqueos. Foto: APG

"No solamente de oxígeno viven nuestros pacientes, sino también el otro problema es la alimentación y estamos en una situación crítica", dijo García y mencionó que esta semana no han recibido carne de res y los proveedores solo han abastecido de carne de pollo para dos días, modificando la dieta de los enfermos.

El jefe de la sección de Cardiología del Hospital del Tórax, Enrique Oropeza, advirtió que debido a los bloqueos la atención en consulta externa de los pacientes de La Paz y zonas rurales se ha reducido en un 80 %.

Oropeza expresó su preocupación sobre la situación de pacientes considerados críticos "con enfermedades casi terminales" que requieren controles semanales e internaciones, pero que no se presentaron en el hospital.

"Estamos seguros que vamos a perder muchas vidas por este tipo de conflicto social", lamentó.

Además, la Sociedad Boliviana de Cancerología expresó en un comunicado su preocupación por las dificultades que enfrentan los pacientes con cáncer para acceder a medicamentos de quimioterapia en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, los tres de la zona andina, afectados por los bloqueos.

Esta situación está provocando una interrupción o un retraso en los tratamientos que puede tener “consecuencias graves e irreversibles”, advirtió.

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