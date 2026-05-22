¿Va a circular por La Paz? Conozca los puntos de conflicto y vías cerradas

La Policía Boliviana emitió un nuevo reporte actualizado sobre las movilizaciones y puntos de conflicto previstos para este 22 de mayo en las ciudades de La Paz y El Alto, además de detallar los principales bloqueos que continúan afectando carreteras y vías estratégicas del departamento.

Según el informe policial, distintas organizaciones sociales, sectores mineros, campesinos y del transporte desarrollarán marchas, concentraciones y mítines en varios puntos de ambas ciudades, por lo que se recomendó a la población planificar rutas alternas.

Entre las primeras actividades anunciadas figura un mitin de protesta del sector “La Paz Limpia” en instalaciones de Ex-Soboce.

Asimismo, en inmediaciones de las calles Mercado y Ayacucho se prevé una concentración convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), junto a trabajadores mineros de Huanuni y Colquiri, además de trabajadores de la UMSA.

Marchas en El Alto

En El Alto se reportan bloqueos en Ballivián, Faro Murillo, la Ceja Multifuncional, el peaje de la autopista, Cruce Viacha y sectores de la carretera a Palca y Río Abajo–Achocalla.

Otro punto de movilización será el Multifuncional y el peaje de El Alto, donde la COB y organizaciones sociales participarán en la marcha denominada “Por la Vida para Salvar Bolivia”, con presencia de sectores afiliados a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Foto: Reporte oficial de transitsabilidad. Policía Boliviana.

La Policía también informó sobre movilizaciones en estaciones del Teleférico de las líneas Roja y Azul, protagonizadas por la Federación Departamental de Transportes Interprovinciales y la FEJUVE alteña.

En la zona Sur de La Paz, específicamente en Valle de Las Ánimas, se anunció una concentración encabezada por el Sindicato Mixto de Transportes “14 de Septiembre” de Chasquipampa.

Carreteras

En la carretera La Paz–Yungas se identificaron bloqueos en el municipio de Palos Blancos, la tranca Tajlihui y el cruce Sapecho.

Mientras tanto, en la ruta La Paz–Oruro continúan puntos de conflicto en Sica Sica, Konani, Patacamaya, Achica Arriba y la tranca Senkata.

También persisten medidas de presión en la carretera a Copacabana, específicamente en Batallas, Achacachi y Ancoraimes.

Foto: Reporte oficial de transitsabilidad. Policía Boliviana.

En la vía hacia Desaguadero se registran bloqueos en Tiahuanaco, Jesús de Machaca y Guaqui.

La Policía informó además que la carretera a Viacha presenta interrupciones en el municipio del mismo nombre, la avenida Ladislao Cabrera y el puente Jacha Tupo.

Las autoridades reiteraron que Plaza Murillo permanece cerrada y recomendaron evitar zonas de conflicto debido a posibles congestionamientos y dificultades para la circulación vehicular y peatonal.

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