Cementerio General ultima refacciones para recibir a visitantes por el Día de la Madre

Con el objetivo de brindar un espacio óptimo y seguro para quienes acudirán a recordar a sus madres fallecidas, la administración del Cementerio General de Cochabamba ejecuta intensos trabajos de mantenimiento, refacción y limpieza de cara a la festividad del 27 de mayo.

Las labores abarcan desde el arreglo de áreas verdes hasta la intervención estructural de los bloques, asegurando que el camposanto esté en condiciones idóneas para la masiva afluencia de familias.

Mantenimiento estructural y prevención sanitaria

El plan de intervención contempla un despliegue coordinado entre diversas reparticiones municipales. El administrador del Cementerio General, Miguel Pantoja, detalló que las tareas prioritarias incluyen el corte de pasto y la preparación de las áreas verdes. Posteriormente, la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) se encargará de realizar una desinfección completa, tanto en el interior como en el exterior del recinto.

De igual forma, el personal de Zoonosis llevará a cabo una fumigación con insecticidas para mitigar riesgos sanitarios:

"Esto se realiza para disminuir la carga de riesgo en lo que es el contagio de enfermedades como el Zika y el Chikungunya", puntualizó Pantoja.

En el aspecto arquitectónico, los obreros ejecutan trabajos de mantenimiento en los bloques y el emboquillado de los nichos. La autoridad edil recordó que estas mejoras responden a la visión del alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, de revalorizar el espacio. "Dispone que sea considerado un cementerio que ya es patrimonio cultural a nivel municipal, pero que al mismo tiempo sea turístico, histórico y arquitectónico, porque este cementerio es uno de los más antiguos de Bolivia", añadió el administrador.

Horarios y agasajo especial

Para el próximo 27 de mayo, el Cementerio General modificará su horario habitual, abriendo sus puertas de manera continua desde las 07:00 hasta las 18:00 horas, facilitando así el ingreso de la población a lo largo de toda la jornada.

Asimismo, Pantoja anunció que para el día miércoles se tiene programado un agasajo especial en el camposanto. Esta actividad es organizada por la propia administración en coordinación con dos asociaciones de funerarias privadas que prestan servicios en el lugar, quienes rendirán un homenaje simbólico a las madres que ya no están presentes.

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