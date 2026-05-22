La calidad del aire en Cochabamba cae a "regular" por el frío e instan a grupos de riesgo a usar barbijo

La llegada de las bajas temperaturas ha comenzado a pasarle factura a la atmósfera de la Llajta. La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red Mónica) informó que el aire que respiran los cochabambinos pasó de tener una categoría óptima a un índice de calidad "regular", tanto en la zona norte como en la zona sur de la ciudad.

El fenómeno de la inversión térmica, propio de la temporada invernal, está provocando que los contaminantes y el smog fotoquímico se queden atrapados a baja altura, impidiendo su dispersión y elevando rápidamente los niveles de polución en el municipio.

Duplicación del material particulado en el ambiente

Fabiola Cáceres, responsable de la Red Mónica, detalló con cifras el comportamiento del aire en las últimas jornadas, señalando que, aunque todavía no se han superado los límites permitidos por la Ley Medioambiental 1333, el incremento es evidente y preocupante.

"Podemos ver que nuestros niveles de concentración de material particulado ya están en aumento. Antes estábamos oscilando entre 30 a 40 microgramos por metro cúbico. Para el día de hoy ya estamos entre 60 a 70 microgramos por metro cúbico. Es decir, con estos datos hemos pasado a un índice de calidad del aire regular", explicó la especialista.

Recomendaciones urgentes para la población vulnerable

Ante este panorama, las autoridades ambientales han lanzado una recomendación enfática para que los grupos de riesgo utilicen barbijo de forma obligatoria, especialmente durante las primeras horas de la mañana, que es cuando el aire se encuentra más denso y contaminado.

¿Quiénes deben protegerse prioritariamente?

Niños y niñas en edad escolar.

Mujeres embarazadas.

Adultos de la tercera edad.

Personas con enfermedades de base o respiratorias crónicas (asma, rinitis, alergias, entre otras).

Los expertos advirtieron que la contaminación del aire continuará incrementándose paulatinamente durante las próximas semanas a medida que el invierno se intensifique, por lo que instan a la población cochabambina a tomar todos los recaudos necesarios para proteger su salud respiratoria.

Mira la programación en Red Uno Play