Maniataron a un hombre para robarle su camioneta en San Ignacio y esta apareció en Santa Cruz

Un hombre fue víctima de un violento robo en el municipio de San Ignacio de Velasco, luego de ser interceptado por cuatro sujetos presuntamente armados mientras transitaba por una carretera de la región. Los delincuentes lo redujeron, lo maniataron y posteriormente lo abandonaron en una zona boscosa para huir con su camioneta.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activaron de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero del motorizado y de los responsables del hecho.

“Activamos lo que es el Plan Z y horas después logramos ubicar la camioneta acá en la ciudad de Santa Cruz”, informó el comandante departamental de la Policía, David Gómez.

Respecto al estado de la víctima, el comandante explicó que el hombre no sufrió daños físicos durante el hecho. “No tiene ningún tipo de lesión de carácter físico. La víctima se encuentra en buen estado de salud”, manifestó.

Según la información preliminar manejada por la Policía, la principal hipótesis apunta a que el objetivo del hecho habría sido el robo del motorizado. “La causa sería el robo de su vehículo, ya que es una camioneta de última generación”, concluyó la autoridad.

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